В Иркутской области резко возросла запись на прививки

В регионе был создан запас вакцины от коронавируса на нерабочие дни



В Иркутскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Накануне в регион поступило 17,5 тысяч доз препаратов. Таким образом, запас вакцины от COVID-19 составляет 206 тысяч доз. Об этом рассказали в областном министерстве здравоохранения.



В ведомстве отметили, что после постановления главного государственного санитарного врача Иркутской области об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, запись на прививки резко возросла. В связи с этим было принято решение об организации дополнительных прививочных пунктов.



Мобильные пункты будут работать в городе Усолье-Сибирское возле ТЦ «Хамелеон» с 30 октября по 3 ноября и 6-7 ноября (с 10:00 до 17:00) и в Шелехове с 30 октября по 7 ноября на площади Автовокзала (с 10:00 до 15:00).



На период нерабочих дней в Иркутском Сибэкспоцентре будет увеличено количество прививочных кабинетов. Кроме того, для студентов в первые дни ноября будет организована выездная вакцинация. 1 ноября будут прививать студентов ИГУ (ул. Нижняя Набережная, 6), 2 ноября пункт вакцинации разместится в корпусе по адресу ул. Ленина, 8, 3 ноября прививки смогут сделать студенты ИГМУ (ул. Красного восстания, 16).



Также привиться от коронавируса в выходные дни иркутяне смогут в городском центре профпатологии ИГКБ №9 по адресу ул. Октябрьской Революции 2/1 (с 9:00 до 17:00) и в ТЦ «Фортуна Гранд» в павильоне «Электрон» (с 10:00 до 13:00).



Напомним, накануне открылся пункт вакцинации в ТЦ «Mega Home», ещё один дополнительный пункт вакцинации откроют с 3 ноября в ТЦ «Иркутский». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

