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Местами в Бурятии ожидается порывистый ветер

Местами в Бурятии ожидается порывистый ветер
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первый день ноября в Улан-Удэ обойдётся без осадков

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 1 ноября, в республике днём местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём +5,+10, местами от -2,+3.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +5,+7.

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