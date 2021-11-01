Первый день ноября в Улан-Удэ обойдётся без осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 1 ноября, в республике днём местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём +5,+10, местами от -2,+3.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +5,+7.
Местами в Бурятии ожидается порывистый ветер
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Общество, 01.11.2021
Первый день ноября в Улан-Удэ обойдётся без осадков
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