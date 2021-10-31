В Москве выходит собрание сочинений бурятского писателя Алексея Тенчоя



Алексей Тенчой с увлечением работает в разных литературных жанрах. Много интересных и увлекательных книг написаны в жанре мистики и фантастики – в романе «Несокрушимое счастье» и повести «Ариадна» читатель попадает в таинственный мир фантастики, герои которых покоряют космические дали, умеют изменять пространство и время, но по странному стечению обстоятельств не знают, что такое любовь. Героям предстоит спасти множество живых существ, узнать тайны гибели и зарождения планет и обрести настоящую дружбу и любовь.



Читатели найдут в собрании сочинений и книги для детей, сборник из 13 пьес: это буддийские пьесы, пьесы для детей и пьесы на исторические темы.



В Москве в издательстве «Ридеро» выходит собрание сочинений бурятского писателя Алексея Тенчоя в 15 томах (18+).Лама и писатель Алексей Тенчой пишет книги о буддизме, объясняя доступным языком, чем буддизм отличается от других религий, кто является настоящим буддистом, почему люди выбирают эту религию для себя.В «Рассказах буддиста» человек вначале жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своём будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живёт ни в настоящем, ни в будущем. Он живёт так, как будто никогда не умрёт, а умирая, сожалеет о том, что не жил.«Диалоги о буддизме» построены в форме вопросов и ответов. Это диалог, посвящённый насущным темам по буддизму. Что такое Прибежище и для чего надо к нему прибегать, кто является настоящим буддистом, кто такой Будда Шакьямуни, чем отличается буддизм от других религий — эти вопросы станут вам понятны после прочтения этой книги. В книге использованы ответы наиболее авторитетных Учителей буддизма.О глубинном смысле буддизма рассказывает и философская книга Алексея Тенчоя «Запредельная мудрость». В этом произведении затронуто отношение буддиста к богатству, славе, гордыне и грехам. Книга содержит подробные инструкции о преодолении страха смерти, о правилах медитации и правильной установке алтаря.Алексей Тенчой пишет книги и о культуре бурятского народа, его самобытности, нравственных ценностях, не только на русском, но и на бурятском языке. «Сказания хори-бурят» — это 290 притчи, повествующие о нашем непростом, но прекрасном мире, который основан на незыблемых нравственных ценностях, о культуре бурят, живущих в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.Также это книги «Исповедь монаха», «Детская медитация», «Тексты для ежедневной практики».Для взрослого читателя у Алексея Тенчоя припасено немало интересных сюжетов — это и романы о любви, и фантастические истории, и мистика, и нравственный поиск философских истин.Например, в книге «Трансформация ума» мастер затрагивает основополагающие вопросы, касающиеся финальных стадий Пути: что такое просветление, как оно связано с состоянием ума человека и его способностью продолжать действовать в мире.А герои романа «Урок нравственности» – наши современники и их предки, будут сталкиваться с ситуациями, которые вынудят их задуматься о нравственности и принять жизненные уроки. И от решения этих вопросов зависят причины счастья и благополучия многих поколений.В повести «Бродячий музыкант», несмотря на тяжёлые испытания, герой нашёл в себе силы раскаяться в содеянных преступлениях. И обрёл прощение и доброе сердце.Сюжет следующей книги Алексея Тенчоя «Сила Шакти» связан с событиями Первой мировой войны: Варшавская газета от 1924 года: Русский солдат 9 лет охранял крепость! Польской разведке было известно, что русская армия, отступая в 1915 году, не взорвала крепость Осовец, а направленными взрывами засыпала подземные склады. Несколько офицеров, которые первыми спустились в подвалы, выскочили оттуда с криками: по их словам, из темноты по-русски раздалось грозное: «Стой! Кто идёт?» Это оказался русский, а его однополчане попросту забыли о нём, замуровав бойца на 9 лет…Удивительной истории человека, который в эпоху перемен оказался вдали от родины, в чужом краю, не только по духу, но и по вере, посвящена повесть — «Институт в Туркестане»: судьба забросила Исаака в советскую Россию, в то время как его жена и ребёнок оставались во Франции. Но интерес к жизни и мудрость помогли Исааку на чужбине, он не только пережил революции и войны, но и основал Туземно-еврейский Институт Просвещения в Туркестане.Место действия следующего романа Алексея Тенчоя «Вечная жизнь» — прекрасная и непостижимая Индия. Роман состоит из трёх частей, в каждой из которых – свои герои и своя история, которых объединяет тема духовного поиска — поиска счастья, в процессе которого главные герои выходят далеко за рамки обыденной реальности. Не житейского благополучия, а состояния умиротворения души.Также для читателей будет интересна трилогия «Откровения ангела», посвящённая судьбам трёх обычных русских женщин. В самом начале пути героини под влиянием эмоций и привязанностей совершали роковые поступки, которые повлияли на дальнейшую судьбу. Если бы был шанс вернуться в прошлое, наверное, каждая из них прожила бы жизнь так же, оступаясь в погоне за счастьем. Послужили ли женщинам уроком их опрометчивые действия? Смогут ли они прервать злосчастный круг страданий и стать хозяйками своих судеб? Ответы на все эти вопросы в самом романе…