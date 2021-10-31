В Москве выходит собрание сочинений бурятского писателя Алексея Тенчоя

В Москве в издательстве «Ридеро» выходит собрание сочинений бурятского писателя Алексея Тенчоя в 15 томах (18+).
Книги о буддизме
Лама и писатель Алексей Тенчой пишет книги о буддизме, объясняя доступным языком, чем буддизм отличается от других религий, кто является настоящим буддистом, почему люди выбирают эту религию для себя.
В «Рассказах буддиста» человек вначале жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своём будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живёт ни в настоящем, ни в будущем. Он живёт так, как будто никогда не умрёт, а умирая, сожалеет о том, что не жил.
«Диалоги о буддизме» построены в форме вопросов и ответов. Это диалог, посвящённый насущным темам по буддизму. Что такое Прибежище и для чего надо к нему прибегать, кто является настоящим буддистом, кто такой Будда Шакьямуни, чем отличается буддизм от других религий — эти вопросы станут вам понятны после прочтения этой книги. В книге использованы ответы наиболее авторитетных Учителей буддизма.
О глубинном смысле буддизма рассказывает и философская книга Алексея Тенчоя «Запредельная мудрость». В этом произведении затронуто отношение буддиста к богатству, славе, гордыне и грехам. Книга содержит подробные инструкции о преодолении страха смерти, о правилах медитации и правильной установке алтаря.
Алексей Тенчой пишет книги и о культуре бурятского народа, его самобытности, нравственных ценностях, не только на русском, но и на бурятском языке. «Сказания хори-бурят» — это 290 притчи, повествующие о нашем непростом, но прекрасном мире, который основан на незыблемых нравственных ценностях, о культуре бурят, живущих в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.
Также это книги «Исповедь монаха», «Детская медитация», «Тексты для ежедневной практики».
Повести и романы
Для взрослого читателя у Алексея Тенчоя припасено немало интересных сюжетов — это и романы о любви, и фантастические истории, и мистика, и нравственный поиск философских истин.
Например, в книге «Трансформация ума» мастер затрагивает основополагающие вопросы, касающиеся финальных стадий Пути: что такое просветление, как оно связано с состоянием ума человека и его способностью продолжать действовать в мире.
А герои романа «Урок нравственности» – наши современники и их предки, будут сталкиваться с ситуациями, которые вынудят их задуматься о нравственности и принять жизненные уроки. И от решения этих вопросов зависят причины счастья и благополучия многих поколений.
В повести «Бродячий музыкант», несмотря на тяжёлые испытания, герой нашёл в себе силы раскаяться в содеянных преступлениях. И обрёл прощение и доброе сердце.
Сюжет следующей книги Алексея Тенчоя «Сила Шакти» связан с событиями Первой мировой войны: Варшавская газета от 1924 года: Русский солдат 9 лет охранял крепость! Польской разведке было известно, что русская армия, отступая в 1915 году, не взорвала крепость Осовец, а направленными взрывами засыпала подземные склады. Несколько офицеров, которые первыми спустились в подвалы, выскочили оттуда с криками: по их словам, из темноты по-русски раздалось грозное: «Стой! Кто идёт?» Это оказался русский, а его однополчане попросту забыли о нём, замуровав бойца на 9 лет…
Удивительной истории человека, который в эпоху перемен оказался вдали от родины, в чужом краю, не только по духу, но и по вере, посвящена повесть — «Институт в Туркестане»: судьба забросила Исаака в советскую Россию, в то время как его жена и ребёнок оставались во Франции. Но интерес к жизни и мудрость помогли Исааку на чужбине, он не только пережил революции и войны, но и основал Туземно-еврейский Институт Просвещения в Туркестане.
Место действия следующего романа Алексея Тенчоя «Вечная жизнь» — прекрасная и непостижимая Индия. Роман состоит из трёх частей, в каждой из которых – свои герои и своя история, которых объединяет тема духовного поиска — поиска счастья, в процессе которого главные герои выходят далеко за рамки обыденной реальности. Не житейского благополучия, а состояния умиротворения души.
Также для читателей будет интересна трилогия «Откровения ангела», посвящённая судьбам трёх обычных русских женщин. В самом начале пути героини под влиянием эмоций и привязанностей совершали роковые поступки, которые повлияли на дальнейшую судьбу. Если бы был шанс вернуться в прошлое, наверное, каждая из них прожила бы жизнь так же, оступаясь в погоне за счастьем. Послужили ли женщинам уроком их опрометчивые действия? Смогут ли они прервать злосчастный круг страданий и стать хозяйками своих судеб? Ответы на все эти вопросы в самом романе…
Мистика и фантастика
Алексей Тенчой с увлечением работает в разных литературных жанрах. Много интересных и увлекательных книг написаны в жанре мистики и фантастики – в романе «Несокрушимое счастье» и повести «Ариадна» читатель попадает в таинственный мир фантастики, герои которых покоряют космические дали, умеют изменять пространство и время, но по странному стечению обстоятельств не знают, что такое любовь. Героям предстоит спасти множество живых существ, узнать тайны гибели и зарождения планет и обрести настоящую дружбу и любовь.
Читатели найдут в собрании сочинений и книги для детей, сборник из 13 пьес: это буддийские пьесы, пьесы для детей и пьесы на исторические темы.