По республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике: преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -1,-6, по северу и юго-западу до -13,-18, днём +5, +10, по северо-востоку -1, +4.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью -8,-10, днём +5, +7.
В Улан-Удэ днём до +7 градусов
Общество, Фото:
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