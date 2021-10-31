В Улан-Удэ днём до +7 градусов

По республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике: преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -1,-6, по северу и юго-западу до -13,-18, днём +5, +10, по северо-востоку -1, +4.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью -8,-10, днём +5, +7.

