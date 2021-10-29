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Часть Улан-Удэ останется без холодной воды

Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество,  Фото:pexels.com
Отключение холодного водоснабжения запланировано в микрорайоне Загорск

Сегодня, 29 октября, с 9:00 до 16:00 планируется отключение холодного водоснабжения. Об этом сообщается на странице администрации Улан-Удэ в социальной сети «ВКонтакте».

Отключение водоснабжения необходимо для проведения аварийное-восстановительных работ на водопроводной сети по ул. Комарова, 19.

Список адресов, попадающих под отключение:
— Ул. Герцена, 5, 7, 9, 11, 13;
— Ул. Гарнаева, 1, 13, 15, 17;
— Ул. Комарова, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 25 «Б»;
— Детский дом «Малышок», ул. Комарова, 14;
— Реабилитационный центр, ул. Комарова,12;
— Больница №4, ул. Марии Расковой;
— Детский сад «Ёлочка», ул. Герцена, 18 «А»;
— Магазины по улице Комарова, 8 «А» и 10 «А»;
— Жилые дома по лице Нестерова, 2, 4, 6; Невского 4 «А»;
— Частный сектор по улице Нестерова, Седого, Бетховена, Чайковского, Путиловская, пер. Заводской, Марии Расковой, Герцена, Комарова, Глинки, Загорская, пер. Невский.



отключение воды

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