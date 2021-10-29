Часть Улан-Удэ останется без холодной воды





Сегодня, 29 октября, с 9:00 до 16:00 планируется отключение холодного водоснабжения. Об этом сообщается на странице администрации Улан-Удэ в социальной сети «ВКонтакте».Отключение водоснабжения необходимо для проведения аварийное-восстановительных работ на водопроводной сети по ул. Комарова, 19.— Ул. Герцена, 5, 7, 9, 11, 13;— Ул. Гарнаева, 1, 13, 15, 17;— Ул. Комарова, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 25 «Б»;— Детский дом «Малышок», ул. Комарова, 14;— Реабилитационный центр, ул. Комарова,12;— Больница №4, ул. Марии Расковой;— Детский сад «Ёлочка», ул. Герцена, 18 «А»;— Магазины по улице Комарова, 8 «А» и 10 «А»;— Жилые дома по лице Нестерова, 2, 4, 6; Невского 4 «А»;— Частный сектор по улице Нестерова, Седого, Бетховена, Чайковского, Путиловская, пер. Заводской, Марии Расковой, Герцена, Комарова, Глинки, Загорская, пер. Невский.