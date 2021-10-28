В Бурятии продлили ЗОЖ-челлендж

Участники должны опубликовать в соцсетях фото или видео о полезном питании



В Улан-Удэ объявлено о продолжении челленджа «Шэмэтэй эдеэн» – «Полезное питание» до 7 ноября включительно. Акция продлена в связи с наступающими каникулами в школах города.



Для участия необходимо опубликовать в своём аккаунте в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фэйсбук» или «Тик-Ток» фото или короткий видеоролик:

- процесса приготовления любимых семейных блюд из полезных продуктов;

- блюда, приготовленного по всем правилам ЗОЖ в кругу семьи;

- приёма пищи: завтрак, обед или ужин в кругу семьи или в школьной столовой, самое главное – это полезные продукты на тарелке;

- плакат на тему ЗОЖ с полезными продуктами, влияющими на мозговую деятельность, физическое здоровье, стройность и т.д.

Крое этого, нужно поставить хештеги #здоровоепитаниевшколах03 и #питаемсяиздоровеемвшколах03.



Самых креативных 8 ноября отметят в социальных сетях комитета по образованию администрации Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 6+

