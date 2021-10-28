Жительница Иркутской области украла корову, а мясо продала

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина украла корову в утренние часы



Накануне у жителя Эхирит-Булагатского района Иркутской области пропала корова. Мужчина обратился в полицию.



Полицейские установили и задержали 30-летнюю жительницу посёлка Усть-Ордынский, которая утром со свободного выпаса тайно похитила корову. Как пояснила вероятная сельчанка, она увела животное на территорию своих надворных построек, при помощи знакомых мужчин тушу забили и разделали, в последующем реализовав мясо.



Общая сумма ущерба, причинённая собственнику, составила 50 тысяч рублей.



Уголовное дело за кражу направленно в Эхирит-Булагатский районный суд. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Наиболее часто подобные случаи происходят на территории Черемховского, Боханского, Баяндаевского, Зиминского и Эхирит-Булагатского районов. В текущем году на территории Иркутской области совершено 73 кражи крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

