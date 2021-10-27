Районный центр народного творчества в Бурятии не разместил вакансии для инвалидов

Директора учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности



Прокуратура Хоринского района Бурятии проверила соблюдение трудовых прав инвалидов в деятельности районного координационного центра народного творчества.



Установлено, что в нарушение закона директором учреждения сведения о наличии вакантных должностей, созданных для трудоустройства инвалидов, в районный центр занятости населения своевременно не представлены.



Руководителя организации привлекли к административной ответственности за непредставление в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законом, в виде предупреждения.



По результатам рассмотрения представления прокурора района директор учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

