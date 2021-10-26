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Жители Бурятии могут оформить загранпаспорт самостоятельно

Общество, 
В Улан-Удэ появилась криптобиокабина по оформлению заграничных паспортов нового образца

С начала года в Бурятии оформлено 9727 заграничных паспортов. Из них оформлено 6236 заграничных паспортов нового поколения и 3491 заграничный паспорт сроком действия – 5 лет.

В многофункциональном центре города Улан-Удэ установлена криптобиокабина – уникальный программно-технический комплекс, который позволяет гражданину самостоятельно оформить заграничный паспорт нового образца.

Внешне комплекс напоминает привычную фотокабину, но внутри неё есть не только цифровая фотокамера с системой бестеневого освещения, но и сканер отпечатков пальцев, считыватель штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения. При этом все собираемые биометрические данные граждан находятся под надёжной криптографической защитой.

Подача документов на оформление загранпаспорта нового образца через данный комплекс выглядит следующим образом:

- в МФЦ заполняется заявление на выдачу документа, после чего заявителю выдаётся специальный штрих-код, который нужно отсканировать в криптобиокабине;

- после этого устройство само предложит сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и отсканировать внутрироссийский паспорт;

- далее заявитель ожидает поступления уведомления о готовности документа. Срок оформления заграничных паспортов нового поколения для жителей Бурятия составляет 30 дней, для гостей республики до трёх месяцев;

- программно-технический комплекс автоматически передаёт данные в государственную специализированную информационную систему «Мир», созданную для поддержки изготовления, оформления и контроля документов, удостоверяющих личность. Затем они поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта.

Готовый документ передаётся в МФЦ для выдачи заявителю, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
МФЦ заграница

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