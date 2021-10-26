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В Иркутске завершился ремонт Нижней Набережной

В Иркутске завершился ремонт Нижней Набережной
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В настоящее время идёт приёмка выполненных работ

В Иркутске завершён ремонт участка Нижней Набережной от улицы Ленина до памятника Якову Похабову. Как рассказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Шевела, в этом году выполнен первый этап благоустройства.

– На набережной заменили ограждения, полностью обновили кабельную линию освещения, установили новые опоры освещения верхнего яруса. Работы были синхронизированы с ресурсоснабжающими организациями. Всего было проложено порядка 2,5 километров электрических сетей. Также была уложена сухопрессованная плитка – это наиболее прочное покрытие, обладающее большой износостойкостью. Эстетичности добавили новые клумбы, малые архитектурные формы и дополнительное озеленение, – пояснила Марина Шевела.

На данный момент на объекте ведётся приёмка выполненных работ. В ходе осмотра набережной мэр Иркутска Руслан Болотов указал подрядной организации на ряд замечаний, связанных с установкой новых фонарей и укладкой плитки. Подрядчик пообещал мэру устранить замечания в течение недели. Отметим, что гарантия на все выполненные работы составляет 3 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в этом году изначально планировалось благоустроить 15 общественных пространств. По итогам конкурсных процедур была получена экономия в 54 миллиона и появилась возможность дополнительно реализовать ещё 2 проекта, один из них – это Нижняя набережная.

– Нижняя Набережная – одно из видовых пространств Иркутска. Объект был построен в 2011 году и уже нуждался в ремонте. Благодаря прозрачной системе торгов в этом году нам удалось начать здесь работы. В следующем году приступим к благоустройству нижнего яруса набережной. Проектное решение уже есть, до конца года будет определён подрядчик, – подчеркнул Руслан Болотов. – В результате должна получится «живая набережная», где есть место для небольших кафе, прогулочная зона, интересные архитектурные решения, дизайнерские элементы и другие локации, которые будут привлекать иркутян и гостей города.
Иркутск набережная благоустройство ремонт

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