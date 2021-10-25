Возбуждены уголовные дела
Недалеко от села Шазагай в Кяхтинском районе обнаружили двух молодых людей, занимавшихся сбором конопли. У парней изъяли мешки с наркотическим средством. По данным проведённой экспертизы, это более четырёх килограммов марихуаны.
Известно, что два родных брата 31 и 29 лет, проживающих в Кабанском районе, приехали в Кяхтинский район для закупки мяса. Увидев дикорастущую коноплю, они решили остаться и заготовить её в темное время суток. Задержанные пояснили, что наркотическое средство им необходимо для собственного употребления. Отметим, что оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.
- В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Освидетельствованием установлен факт потребления им наркотика, в связи с чем, в отношении мужчин составлены протокол по ст. 6.9 КРФобАП. Судом вынесено наказание в виде административного штрафа в размере четырех тысяч рублей каждому, - сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии задержали сборщиков конопли
Общество, Фото:
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