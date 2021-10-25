В Чите посетитель кафе присвоил чужую сумку

В сумке были деньги и наушники



В полицию поступило заявление от 29-летнего читинца о том, что неизвестные из кафе украли сумку, в которой находились 15 тысяч рублей и наушники AirPods стоимостью 10 тысяч рублей. Потерпевший после приема пиши оставил на стуле личные вещи и ушёл, а, вернувшись, обнаружил пропажу.



В результате просмотра записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что сумку взял один из посетителей кафе. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию.



Возбуждено уголовное дело. Часть украденного изъята, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

