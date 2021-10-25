В Забайкалье введены QR-коды

Каникулы у школьников края продлены до 7 ноября



В Забайкальском крае из-за сложной эпидобстановки с 25 октября введены обязательные QR-коды для населения. Теперь попасть на территорию открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, детских спортивных секций, музеев, зоопарков, гостиниц, аттракционов, кинотеатров, предприятий общепита и других общественных мест можно только при наличии сертификата о прививке от COVID-19 либо справки о том, что человек перенёс коронавирус не более шести месяцев назад.



Также приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания. Граждане в возрасте старше 65 лет, которые не вакцинированы, должны соблюдать режим самоизоляции. Дети до 18 лет могут посещать спортивные секции, музеи, концертные организации, кинотеатры, предприятия сферы услуг, общественного питания только в сопровождении родителей либо законных представителей.



В связи с введением нерабочей недели по всей стране с 30 октября по 7 ноября сферы бизнеса региона рискуют недополучить свои доходы. Помимо федеральных мер: выплат МРОТ на каждого сотрудника из списка пострадавших отраслей и льготных кредитов, которые получат предприниматели при условии сохранения 90% штата, – для предпринимателей в Забайкалье готовятся новые меры поддержки.



Для забайкальских школьников начавшиеся осенние каникулы продлятся до 7 ноября. Детские сады с 25 по 29 октября продолжат работу в штатном режиме, с 1 по 3 ноября будут функционировать дежурные группы. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

