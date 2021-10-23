Отец Евгений рассказал осуждённым Бурятии о вредных привычках

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В колонии прошла акция «Жизнь без наркотиков и алкоголя»



Исправительную колонию №1 в городе Гусиноозёрске посетил отец Евгений, который провёл лекцию с осужденными, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость «Жизнь без наркотиков и алкоголя».



По словам организаторов, такие встречи позволяют изменить отношение и установки осужденных на употребление психоактивных веществ, что является одним из направлений здорового образа жизни.



- В рамках ведомственной программы социально–психологической работы в отношении осуждённых, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, а также реализуя право каждого осужденного на свободу совести и свободу вероисповедания, в исправительном учреждении воспитательный процесс осужденных проводится совместно со священнослужителями разных религиозных конфессий. Занятия с осужденными проводят Чингис лама, священнослужитель Загустаевского дацана, протоиерей Евгений Седунов, настоятель Иконы Божьей Матери «Казанская» г. Гусиноозерска и имам республики Хамид Сафиулла, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Основным вектором совместной работы является формирование личности осужденных, готовой к созидательному образу жизни в современном мире после отбывания наказания.

