В колонии прошла акция «Жизнь без наркотиков и алкоголя»
Исправительную колонию №1 в городе Гусиноозёрске посетил отец Евгений, который провёл лекцию с осужденными, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость «Жизнь без наркотиков и алкоголя».
По словам организаторов, такие встречи позволяют изменить отношение и установки осужденных на употребление психоактивных веществ, что является одним из направлений здорового образа жизни.
- В рамках ведомственной программы социально–психологической работы в отношении осуждённых, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, а также реализуя право каждого осужденного на свободу совести и свободу вероисповедания, в исправительном учреждении воспитательный процесс осужденных проводится совместно со священнослужителями разных религиозных конфессий. Занятия с осужденными проводят Чингис лама, священнослужитель Загустаевского дацана, протоиерей Евгений Седунов, настоятель Иконы Божьей Матери «Казанская» г. Гусиноозерска и имам республики Хамид Сафиулла, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Основным вектором совместной работы является формирование личности осужденных, готовой к созидательному образу жизни в современном мире после отбывания наказания.
Отец Евгений рассказал осуждённым Бурятии о вредных привычках
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