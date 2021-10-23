В Иркутске следователи и криминалисты осмотрели место возгорания автомобиля









22 октября в Иркутске на территории полигона ТБО прошёл учебно-практический семинар для следователей и сотрудников МЧС по осмотру места происшествия. В рамках учений следователи СК, следователи-криминалисты и сотрудники МЧС прибыли в лесной массив, где якобы произошло возгорание транспортного средства.Сотрудникам предстояло осмотреть место происшествия, зафиксировать все следы, собрать обнаруженные предметы и направить на экспертизу. Следователи применили на месте теоретические знания по использованию технико-криминалистических средств, имеющихся в отделе криминалистики. На практике был чётко отработан порядок взаимодействия СК с МЧС и экспертно-криминалистическим центром МВД России по Иркутской области.За всем происходящим внимательно наблюдали кадеты Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова и учащиеся академии Следственного комитета России. В мероприятии участвовали сотрудники Главного управления криминалистики СК России, которые высоко оценили организацию учений и уровень подготовки следователей.После осмотра места происшествия участников семинара ждала полоса препятствий. Несколько команд приняли участие в спортивной эстафете, где важным была не только спортивная подготовка, но и быстрота, реакция и ловкость. Здесь офицеры заслуженно уступили первое место кадетам, набравшим лучшее общекомандное время в прохождении тропы.Мероприятие было приурочено к 67-й годовщине со дня образования службы криминалистики, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.