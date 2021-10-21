Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе

Соревнования посвящены памяти заслуженного мастера спорта Олега Алексеева



С 3 по 5 ноября в столице Бурятии пройдёт второй всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Олега Алексеева. Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



Турнир проведут среди мужчин от 18 лет и старше в весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг. Торжественная церемония открытия состоится 4 ноября в 16:00. Финальные встречи и награждения пройдут 5 ноября с 13:00.



Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, сообщает федерация спортивной борьбы Бурятии.



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