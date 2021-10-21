Соревнования посвящены памяти заслуженного мастера спорта Олега Алексеева
С 3 по 5 ноября в столице Бурятии пройдёт второй всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Олега Алексеева. Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Турнир проведут среди мужчин от 18 лет и старше в весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг. Торжественная церемония открытия состоится 4 ноября в 16:00. Финальные встречи и награждения пройдут 5 ноября с 13:00.
Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, сообщает федерация спортивной борьбы Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут без участия зрителей
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства
В республике к сдаче зачётов на почётное наименование приступили 2 соединения и 21 подразделение
В образовательных учреждениях продолжается месячник бурятского языка
Прошла церемония поздравления и награждения военнослужащих войск связи
Владислав Повеликин планирует проехать 13 тысяч километров до Владивостока
Экспертиза объектов культурного наследия пройдёт в 2022 году
Скульптуру вручила сестра поэта
На базе кожно-венерологического диспансера развёрнуто 65 коечных мест
Финальные игры всероссийских соревнований прошли в Новороссийске
Переписчиками стали соцработники, прошедшие онлайн-обучение
В Селенгинске на переезде продолжаются ремонтные работы
Также мужчина оскорблял транспортных полицейских
Денис Олефир установил рекорд России среди мужчин в жиме лёжа
Итоги подведут в онлайн-формате