В Улан-Удэ пожарные ликвидировали последствия условного теракта

















Опытное пожарно-тактическое учение прошло на базе административного здания УФСИН. По замыслу учения, неизвестные лица захватили заложников и произвели поджог здания. К ликвидации группы злоумышленников привлекли отряд спецназа УФСИН, после чего, прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации возникшего пожара. На тушение были задействованы подразделения ведомственной пожарной охраны УФСИН России и дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.В ходе произведённой разведки задымленных помещений, удалось выяснить, что в здании остались люди. Звеном газодымозащитной службы с третьего этажа многоэтажного строения с использованием спасательного устройства по автолестнице был условно спасён один пострадавший и передан врачам скорой медицинской помощи. Однако на этом спасательные мероприятия не закончились.Двоих сотрудников предприятия, роль которых выполняли манекены, пожарные эвакуировали по лестничному маршу. Чтобы добраться до каждого пострадавшего отделениям приходилось включаться в дыхательные аппараты и ликвидировать несколько очагов возгорания по пути своего следования.Всего в пожарно-тактическом учении привлекались 25 человек личного состава и 5 единиц техники ГУ МЧС России по Бурятии, в том числе одна автолестница АЛ-30, сообщили в пресс-службе ведомства.