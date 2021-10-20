В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по настольному теннису

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Также состоялись первенства республики до 14, 16 и 20 лет



С 15 по 17 октября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошли лично-командный чемпионат и первенства Бурятии до 14 лет, до 16 лет, до 20 лет по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие теннисисты из столицы республики, Селенгинского, Джидинского и Кяхтинского районов.



Результаты соревнований



Мальчики до 14 лет

Первое место – Павел Ш.

Второе место – Максим А.

Третье место – Алексей Б.

Третье место – Сергей П.



Девочки до 14 лет

Первое место – Ирина Б.

Второе место – Лариса Г.

Третье место – Сабина Г.

Третье место – Кира Б.



Юноши до 16 лет

Первое место – Павел Ш.

Второе место – Тимур Б.

Третье место – Намдак Р.

Третье место – Станислав Б.



Девушки до 16 лет

Первое место – Виктория С.

Второе место – Анастасия Б.

Третье место – Сабина Г.

Третье место – Ирина Б.



Юниоры до 20 лет

Первое место – Тимур Д.

Второе место – Владислав С.

Третье место – Аюр-Зана М.

Третье место – Павел Ш.



Юниорки до 20 лет

Первое место – Виктория С.

Второе место – Анастасия Б.

Третье место – Арина Д.

Третье место – Ирина Б.



Мужчины

Первое место – Батор Дамдинов

Второе место – Тимур Д.

Третье место – Жаргал Даширабданов

Третье место – Аюр Ц.



Женщины

Первое место – Ольга Титова

Второе место – Виктория С.

Третье место – Анастасия Б.

Третье место – Алтана Ринчинова



Командные соревнования у мужчин

Первое место – СШОР №2 (Улан-Удэ)

Второе место – АУ РБ РСШОР

Третье место – Железнодорожный район (Улан-Удэ)



Командные соревнования у женщин

Первое место - Гусиноозёрская СШОР

Второе место - АУ РБ РСШОР

Третье место - СШОР №2 (Улан-Удэ)



По результатам турнира формируются сборные команды по возрастным категориям для участия в чемпионате и первенствах Дальневосточного федерального округа 2022 года.



Кроме это, в минувшие выходные в городе Химки Московской области прошло первенство Московской области до 20 лет, где спортсмен АУ РБ РСШОР, представляющий на всероссийских соревнованиях Московскую область и параллельным зачётом Бурятию, Батор Р. стал абсолютным победителем, завоевав 3 золотые медали в личном, мужском парном и смешанном разрядах. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».



