В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по настольному теннису

Также состоялись первенства республики до 14, 16 и 20 лет
С 15 по 17 октября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошли лично-командный чемпионат и первенства Бурятии до 14 лет, до 16 лет, до 20 лет по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие теннисисты из столицы республики, Селенгинского, Джидинского и Кяхтинского районов.
Результаты соревнований
Мальчики до 14 лет
Первое место – Павел Ш.
Второе место – Максим А.
Третье место – Алексей Б.
Третье место – Сергей П.
Девочки до 14 лет
Первое место – Ирина Б.
Второе место – Лариса Г.
Третье место – Сабина Г.
Третье место – Кира Б.
Юноши до 16 лет
Первое место – Павел Ш.
Второе место – Тимур Б.
Третье место – Намдак Р.
Третье место – Станислав Б.
Девушки до 16 лет
Первое место – Виктория С.
Второе место – Анастасия Б.
Третье место – Сабина Г.
Третье место – Ирина Б.
Юниоры до 20 лет
Первое место – Тимур Д.
Второе место – Владислав С.
Третье место – Аюр-Зана М.
Третье место – Павел Ш.
Юниорки до 20 лет
Первое место – Виктория С.
Второе место – Анастасия Б.
Третье место – Арина Д.
Третье место – Ирина Б.
Мужчины
Первое место – Батор Дамдинов
Второе место – Тимур Д.
Третье место – Жаргал Даширабданов
Третье место – Аюр Ц.
Женщины
Первое место – Ольга Титова
Второе место – Виктория С.
Третье место – Анастасия Б.
Третье место – Алтана Ринчинова
Командные соревнования у мужчин
Первое место – СШОР №2 (Улан-Удэ)
Второе место – АУ РБ РСШОР
Третье место – Железнодорожный район (Улан-Удэ)
Командные соревнования у женщин
Первое место - Гусиноозёрская СШОР
Второе место - АУ РБ РСШОР
Третье место - СШОР №2 (Улан-Удэ)
По результатам турнира формируются сборные команды по возрастным категориям для участия в чемпионате и первенствах Дальневосточного федерального округа 2022 года.
Кроме это, в минувшие выходные в городе Химки Московской области прошло первенство Московской области до 20 лет, где спортсмен АУ РБ РСШОР, представляющий на всероссийских соревнованиях Московскую область и параллельным зачётом Бурятию, Батор Р. стал абсолютным победителем, завоевав 3 золотые медали в личном, мужском парном и смешанном разрядах. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по настольному теннису
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