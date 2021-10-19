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В Улан-Удэ содержимое выгребной ямы вылили около домов

В Улан-Удэ содержимое выгребной ямы вылили около домов
Общество,  Фото:предоставлено местным жителем
Отходы разлились по улице

В редакцию «Байкал-Daily» обратился житель посёлка Матросова Улан-Удэ. В воскресенье, 17 октября, на улице Олега Кошевого экскаватор ковшом выгреб содержимое выгребной ямы и разлил рядом с жилыми домами. По словам мужчины, инициатива принадлежит владелице местного магазина.

- У нас общая выгребная яма стоит на посёлке, и она решила её не откачивать, а просто экскаватором оттуда весь мусор, все вот эти фекалии, всю гниющую воду прямо рядом с домами вылить. Это всё прямо на землю, там, где машины ездят, где люди ходят, дети гуляют. Вся эта жижа вонючая в сторону детской площадки потекла, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель.




 



 

 

До этого подобных проблем здесь не возникало. Местные скидывались деньгами, приезжала машина и откачивала всё содержимое.

По какой причине женщина решила проявить такую «самостоятельность», горожанину неизвестно. Он рассказал, что возмущённые соседи побеседовали с предпринимательницей, и та на следующий день наняла ещё один экскаватор.

- Они перерыли тут всё, что-то выравнивают. Скажем так, типа устранила все эти дела. Но запах всё равно стоит по всему посёлку, - добавил мужчина.

В Бурприроднадзоре прокомментировали, что для начала проверки необходимо личное обращение местных жителей.

- В обращении нужно указать «конкретику», желательно фото и видео. После получения обращения место проверит Бурприроднадзор, - прокомментировали «Байкал-Daily» в ведомстве.


 

отходы экскаватор

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