В Улан-Удэ отправили в колонию сбытчика «синтетики»

Мужчина совершил 20 наркопреступлений



Ранее судимый житель Улан-Удэ признан виновным в совершении 20 преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере», и ч. 1, ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в значительном, крупном размере».



В суде установлено, что местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, создал организованную группу для распространения наркотиков синтетического происхождения в Улан-Удэ путём оборудования «закладок» и продажи через интернет-магазин.



Деятельность участников организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов



Суд назначил виновному наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе республиканкой прокуратуры.

