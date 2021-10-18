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В Бурятии стартовала акция «Зарядка с папой»

В Бурятии стартовала акция «Зарядка с папой»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители могут выиграть семейный отдых на Байкале

В Бурятии стартовала акция «Зарядка с папой», посвящённая Дню отца. Напомним, что праздник впервые отметили официально вчера, 17 октября.

Главным призом акции станет семейный отдых на Байкале. Для этого нужно выполнить 3 условия:
- Подписаться на страницы министерства спорта Бурятии и молодёжного центра в социальной сети Instagram;
- снять видео, где ребёнок вместе с отцом делает утреннюю зарядку;
- разместить видеоролик в соцсетях с хештегами: #папаможет, #Деньотца03 и #Вместеспапой до 24 октября включительно (видео должно быть ускоренно и под весёлую музыку).

При всех выполненных условиях создатели лучшего видеоролика по мнению жюри могут получить сертификат на проживание в отеле на двоих на двое суток. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия акция спорт утренняя зарядка семьи дети

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