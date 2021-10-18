В Бурятии стартовала акция «Зарядка с папой»

Победители могут выиграть семейный отдых на Байкале



В Бурятии стартовала акция «Зарядка с папой», посвящённая Дню отца. Напомним, что праздник впервые отметили официально вчера, 17 октября.



Главным призом акции станет семейный отдых на Байкале. Для этого нужно выполнить 3 условия:

- Подписаться на страницы министерства спорта Бурятии и молодёжного центра в социальной сети Instagram;

- снять видео, где ребёнок вместе с отцом делает утреннюю зарядку;

- разместить видеоролик в соцсетях с хештегами: #папаможет, #Деньотца03 и #Вместеспапой до 24 октября включительно (видео должно быть ускоренно и под весёлую музыку).



При всех выполненных условиях создатели лучшего видеоролика по мнению жюри могут получить сертификат на проживание в отеле на двоих на двое суток. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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