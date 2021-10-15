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В Сосновом бору в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия

15 октября на танковом полигоне в посёлке Сосновый бор прошла акция по популяризации и повышению престижа службы в армии. Посмотреть на военную технику, увидеть приёмы рукопашного боя и понаблюдать за показательными стрельбами боевых машин приехали школьники, студенты колледжей и университетов, юнармейцы и кадеты. Но вначале благодарственными письмами были награждены победители различных дисциплин армейских игр «АрМИ».

- Хочу вам представить наших победителей «Танкового биатлона», «Снайперский рубеж», «Тактический стрелок», «Верный друг». Это наши воины, которые заняли первые, призовые места и участвовали в этих соревнованиях, прославляя не только Вооружённые силы, но гордое наименование воина из Бурятии, - выступил со сцены врио командующего 36-й армией Пётр Болгарёв.

После торжественной части перед приглашёнными выступили военнослужащие спецподразделения. Бойцы продемонстрировали гостям свою боевую выучку, приёмы рукопашного боя с использованием автоматов и холостых патронов.

- Очень понравилось. Солдаты кулаками ломали доски и об головы бутылки били. Ещё неожиданно было, что они стреляли. Даже немного жутко было и громко. Гильзы в разные стороны летели, - поделились впечатлениями с «Байкал-Daily» школьники.

Следом экипажи танков Т-72Б и БМП выполнили показательные заезды с боевой стрельбой по различным мишеням.

Также на акции были представлены новейшие образцы военной техники, которая совсем недавно поступила на вооружение, в частности, бронеавтомобиль «Тайфун» и двухзвенный снегоболотоход «Алеут».
- «Алеут» предназначен для перевозки и эвакуации людей, а также различных грузов из труднодоступных мест, где техника ни гусеничная, ни колёсная не пройдёт. Эта машина предназначена для этого. Это северный вариант, и низкие температуры ей не помеха. По полигону, по заснеженным местам она хорошо себя показывает. Поломок за эти два года никаких нет, - рассказывает старший мастер Михаил Рябов.

Также на площадке гости увидели танк Т-72-Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», станцию радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ» и восстановленный военными мастерами танк времён Великой Отечественной войны Иосиф Сталин «ИС-2».

Также на отведённой площадке был развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

- Российская армия одна из сильнейших армий в мире. Её престиж из года в год повышается. Также повышается и денежное довольствие наших солдат и офицеров, социальная поддержка, жильё и другие меры поддержки сегодня есть в армии. Это такие уникальные вещи, которыми можете воспользоваться вы, если пойдёте служить в армию, - выступил зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.  
армия день открытых дверей правительство РБ

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