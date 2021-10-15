Национальный оркестр Бурятии выступит с группой «Намгар»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

К концерту присоединятся Бадма-Ханда Аюшеева, Бутидэй Дондок Сэрэн, ансамбль «Эрдэни ятаг»



Оркестр и артисты театра «Байкал» вместе с Намгар Лхасарановой исполнят известные бурятские песни.



Остаётся меньше двух недель до концерта, который ценители этнической музыки ждут давно. Спустя 2 года «Намгар» вновь даст концерт с Национальным оркестром Бурятии. В концерте зрители услышат разную Намгар. В первом отделении прозвучат новые песни из альбома «Nayan Navaa», во втором - на сцену выйдет оркестр театра «Байкал». Вместе с ним заслуженная артистка Бурятии Намгар Лхасаранова исполнит бурятские народные и авторские песни – такие, как «Бусалгын дуун», «Уулын харгы зурынаал», «Эртын намар» и другие. К концерту присоединятся Бадма-Ханда Аюшеева, Бутидэй Дондок Сэрэн, ансамбль «Эрдэни ятаг».



- На два дня мы погрузимся в этно-музыку – во всем её разнообразии. Впервые мы услышим бурятские песни, над которыми работали иностранные музыканты. Вместе с тем, услышим и традиционные звучания. Каждый найдет то, что ему по душе, – рассказали в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Вечер этнической музыки пройдёт 26 и 27 октября в 18:30 в Русском драмтеатре, сообщили в театре «Байкал».



Возрастное ограничение: 6+.





