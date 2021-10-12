Она совершила 15 операций по перечислению денег на электронный кошелёк мошенников
Пожилая жительница Слюдянки стала жертвой мошенников, которые обманом завладели её деньгами - 150 тысячами рублей.
На прошлой неделе на телефон 73-летней пенсионерки поступил звонок от «сотрудника службы безопасности банка». В ходе разговора аферисты сообщили, что счёт женщины хотят взломать, а для того, чтобы не потерять свои сбережения, ей якобы необходимо перевести их на «безопасный» счёт. Пенсионерка направилась к банкомату, где совершила 15 операций по перечислению денег на электронный кошелёк мошенников.
Вернувшись домой, женщина стала сомневаться в правильности своих действий и обратилась с заявлением в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Слюдянке аферисты обманули пенсионерку на 150 тысяч
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В машине мужчин были обнаружены две туши дикого животного, ружья
В нём осуждённые прятали запрещённые предметы
Опрос провели специалисты онлайн-сервиса
Приобрести продукцию можно в разных частях города
Исправительное учреждение посетил лама
Она совершила 15 операций по перечислению денег на электронный кошелёк мошенников
Золото обнаружили на таможне
Конфликт возник из-за старого денежного долга
Заботливая мама оберегает малышей, иногда даже не допускает персонал к ним
В регионе продолжается рост заболеваемости
Также парень украл из магазина одежду
Здесь показывают ежедневную работу пожарных
За сутки выявили ещё 114 больных коронавирусом
Мужчина отказывался от лечения, игнорировал назначения врача
Женщина получила травмы различной степени тяжести