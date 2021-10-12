В Слюдянке аферисты обманули пенсионерку на 150 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Она совершила 15 операций по перечислению денег на электронный кошелёк мошенников



Пожилая жительница Слюдянки стала жертвой мошенников, которые обманом завладели её деньгами - 150 тысячами рублей.



На прошлой неделе на телефон 73-летней пенсионерки поступил звонок от «сотрудника службы безопасности банка». В ходе разговора аферисты сообщили, что счёт женщины хотят взломать, а для того, чтобы не потерять свои сбережения, ей якобы необходимо перевести их на «безопасный» счёт. Пенсионерка направилась к банкомату, где совершила 15 операций по перечислению денег на электронный кошелёк мошенников.



Вернувшись домой, женщина стала сомневаться в правильности своих действий и обратилась с заявлением в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

