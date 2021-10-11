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В Бурятии отчитались о наличии кислорода в больницах

В Бурятии отчитались о наличии кислорода в больницах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кислородные станции установлены во всех крупных больницах

7 октября министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала об оснащённости больниц медицинским кислородом. По словам главы минздрава, ситуация в республике сейчас стабильная. Во все медицинские организации закуплено необходимое количество кислорода.

- У нас есть контракты на поставку сжиженного кислорода с нашим производителем, который на территории республики выпускает кислород. Он и в жидком виде, и газообразный. Дополнительно в Улан-Удэ «Стальмост» получил лицензию на изготовление медицинского кислорода, - рассказала Евгения Лудупова.

Также в каждой крупной больнице установлено по две кислородных станций. Их мощность составляет 400 литров.

- В БСМП по 400 литров две станции, в городской больнице №4 станция одна, в республиканской инфекционной больнице 400 литров. Сейчас, в ближайшее время, на 1000 литров придёт кислородная станция, - добавила глава минздрава.

По сто литров осуществляется поставка и в районы Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года в ковидном отделении в Бурятии скончался мужчина, болевший коронавирусом. Родственники заявили, что им самим пришлось покупать баллон с кислородом и редуктор к нему, однако в больнице опровергли информацию о нехватке кислорода.
медицинская помощь больница

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