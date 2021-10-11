Кислородные станции установлены во всех крупных больницах
7 октября министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала об оснащённости больниц медицинским кислородом. По словам главы минздрава, ситуация в республике сейчас стабильная. Во все медицинские организации закуплено необходимое количество кислорода.
- У нас есть контракты на поставку сжиженного кислорода с нашим производителем, который на территории республики выпускает кислород. Он и в жидком виде, и газообразный. Дополнительно в Улан-Удэ «Стальмост» получил лицензию на изготовление медицинского кислорода, - рассказала Евгения Лудупова.
Также в каждой крупной больнице установлено по две кислородных станций. Их мощность составляет 400 литров.
- В БСМП по 400 литров две станции, в городской больнице №4 станция одна, в республиканской инфекционной больнице 400 литров. Сейчас, в ближайшее время, на 1000 литров придёт кислородная станция, - добавила глава минздрава.
По сто литров осуществляется поставка и в районы Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года в ковидном отделении в Бурятии скончался мужчина, болевший коронавирусом. Родственники заявили, что им самим пришлось покупать баллон с кислородом и редуктор к нему, однако в больнице опровергли информацию о нехватке кислорода.
В Бурятии отчитались о наличии кислорода в больницах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Специалист объяснила жителям Бурятии, почему дети переносят коронавирус легче
Кислородные станции установлены во всех крупных больницах
Мужчина страдал от редкой аномалии мозга сосудов головного мозга
Мужчине предстоит заплатить 170 тысяч рублей
Публика хотела «искупать в овациях» артистов, но внезапно начался процесс награждения
Марина Цыренжапова передала сельчанам свыше 1400 овец
В доме-интернате воспитываются дети с особенностями развития
Доводы общественников о нарушениях при строительстве детсада подтвердила прокуратура
Мужчину поймали в аэропорту
На смену солнечной погоде придут осадки
Местные жители убрали возле памятника воинам-северобайкальцам
Название «Президентский» стало одним из аутсайдеров
Запрещён вывоз древесины и лесоматериалов без сопровождения карантинного сертификата
Это авторский спектакль Сергея Левицкого, который написал пьесу, поставил её и придумал сценическое пространство. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Благодаря неравнодушным людям установили надгробие