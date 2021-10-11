В Забайкалье Сагаалган отметят 2 февраля

Этот день на территории края станет нерабочим днём



Дату праздника Белого месяца «Сагаалган» в 2022 году объявили в правительстве Забайкальского края.



- Объявить 2 февраля 2022 года первым днём Нового года по лунному календарю – праздником Белого месяца «Сагаалган, - говорится в постановлении регионального правительства.



Согласно закону Забайкальского края этот день на территории региона является нерабочим днём. Ежегодно дата праздника меняется, выходные дни утверждаются постановлением губернатора Забайкальского края.



Напомним, первый день Белого месяца является нерабочим праздничным днём в Забайкалье с 2015 года на основании ходатайства Буддийской традиционной Сангхи России, с учётом сложившихся исторических традиций на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

