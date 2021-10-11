Театральный сезон в Улан-Удэ начался с награждений

Награды были вручены работникам Русского драмтеатра



В Улан-Удэ Русский драматический театр имени Н.А.Бестужева открыл 93-й театральный сезон. 9 октября бестужевцы стартовали с премьеры Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+). Перед показом «бестужевцам» были вручены государственные награды.



Почётного звания «Заслуженная артистка Бурятии» удостоена актриса Русского драматического театра, лауреат государственной премии РБ, номинант театральной премии «Золотая маска-2021», «Лидер культуры-2020» Лиана Щетилина.



Заведующий музыкальной частью, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств РБ Вячеслав Буланов награждён медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».



– Министерству культуры Бурятии хотелось бы отметить несколько человек в театре. Лиана Щетилина – прекрасная актриса, она не только играет в театре, но и занимается важными социальными проектами. Вячеслав Борисович много лет предано служит культуре республики. Мне очень приятно вместе с вами открывать 93-й театральный сезон в Русском драматическом театре. Мы все болезненно переживали разлуку с вами, дорогие зрители. У нашего театра был богатый на фестивали и премьеры прошлый сезон, а впереди нас ожидает ещё больше захватывающих событий, в августе к нам приедет сразу несколько столичных театров, - заявила на церемонии награждения министр культуры республики Соелма Дагаева.



– Я очень рада, что мне дали почётное звание «Заслуженной артистки Бурятии». Это мой долгий мой путь, который оценили, и я за это благодарна всем, кто был со мной, благодаря кому это случилось: мои коллеги, мой художественный руководитель Сергей Левицкий. Без них этого бы не произошло, потому что театр – дело коллективное, и один ты ничего не можешь, только вместе и только сообща. Спасибо всем огромное! – поделилась впечатлениями актриса Лиана Щетилина.



После вручения наград на сцену поднялись директор театра Наталья Светозарова и художественный руководитель Сергей Левицкий. Они поприветствовали зрителей, рассказали о прошлом театральном сезоне, о планах на будущее. В финале праздничного открытия сезона директор театра Наталья Светозарова пригласила на сцену «Любимого зрителя 2020 года», которым по итогам прошлого сезона стала Лидия Зубенко. Об этом сообщает пресс-служба театра.

