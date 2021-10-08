Александр и Галина решили зарегистрировать свои отношения одновременно со свадьбой внучки
Две регистрации свадьбы состоялись 7 октября в отделе ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края. Невеста в одной из пар является внучкой молодожёнов в другой.
Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, жених Александр и невеста Галина живут вместе более 36 лет. Они уже на заслуженном отдыхе, но продолжают работать в полиции. Спустя столько лет решили зарегистрировать свои отношения одновременно со свадьбой внучки. Молодожёны второй пары – Роман и Кристина, у них уже есть дочь. Кристина – внучка Александра и Галины.
- Мы даже и не знали, что пожелать Александру и Галине, ведь столько уже пройдено вместе. Их семья является примером для подражания молодым. Тем не менее свадьба – волнующий и трогательный момент в жизни каждого влюблённого, поэтому обеим парам желаем, чтобы семейная жизнь была построена на любви, взаимоуважении и искренности, наполнена благополучием, светом и любовью, – поздравила молодожёнов заведующий отдела ЗАГС Надежда Кейсиди.
пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
В Забайкалье бабушка, дедушка и их внучка сыграли свадьбы в один день
Общество, Фото:
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