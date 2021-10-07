Жителя села в Бурятии больше недели оставались без холодной воды

Однако отключение при ремонте не должно быть более шести часов



Прокуратура Джидинского района Бурятии провела проверку по информации, размещённой в социальных сетях, об отключении холодной воды в двух многоквартирных домах села Петропавловка.



Установлено, что в связи с проведением капитального ремонта системы тепловодоснабжения продолжительность перерыва подачи холодной воды в дома составила более восьми дней.



Однако по закону максимальный срок перерыва холодного водоснабжения в связи с производством ремонтных работ на сетях не должен превышать шести часов.



- По результатам рассмотрения представления прокурора района жителям домов произведён перерасчёт платы за холодное водоснабжение, мастер участка привлечён к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Кроме того, в отношении муниципального унитарного предприятия «Рост-Инвест» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Ресурсоснабжающей организации назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

