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Молодёжный форум «Байкал» состоится в онлайн-формате

Молодёжный форум «Байкал» состоится в онлайн-формате
Общество,  Фото:pixabay.com
Для участия в форуме уже зарегистрировалось более 1500 человек

Международный молодёжный форум «Байкал» в 2021 году проведут с 28 по 31 октября в онлайн-формате. Организацию мероприятия обсудили 4 октября в правительстве Иркутской области на заседании рабочей группы.

– Из-за напряжённой эпидемиологической обстановки ранее было принято решение перенести мероприятие с августа на октябрь. Онлайн-формат мероприятия позволит увеличить охват слушателей, в муниципальных образованиях для молодёжи организуют совместные просмотры образовательной и деловой программ. Форум объединит молодых людей из нашей страны и других государств. Региональное министерство по молодёжной политике максимально сократило расходы на форум из-за смены формата. Эти средства – семь миллионов рублей – будут направлены на микрогранты для ребят из муниципальных образований Иркутской области, - рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Как рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова, для участия в форуме уже зарегистрировалось более 1500 человек от 18 до 35 лет из 11 стран. Слушателями мероприятия могут стать семь тысяч человек от 14 лет. Результатом форума станут более 100 разработанных социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов СФО и страны в целом.

В рамках мероприятия будет проведён грантовый конкурс федерального агентства по делам молодёжи на поддержку социально-значимых проектов участников. Максимальный размер гранта для физических лиц - 1,5 млн рублей.

Основные блоки образовательной программы форума: проектный и образовательный. Главной темой в 2021 году станет «Байкал – точка притяжения молодёжи». Работа пройдёт по шести направлениям: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодёжные сообщества», «Диалог культур», «Медиа», «Сибирский кампус».

В мероприятии примут участие эксперты различных сфер деятельности, а также представители органов исполнительной и законодательной власти, СМИ. Также в рамках форума планируется проведение курса научно-популярных лекций по различным тематикам при поддержке сообщества молодых учёных Иркутского научного центра.

Особенностью проведения форума в этом году станет организованная поддержка участников в формате проектного офиса, где каждому из них будет оказана помощь в оформлении своего проекта или бизнес-идеи. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 12+
Байкал молодежь форум Иркутская область

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