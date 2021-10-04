Организация стала второй в регионе, получившей лицензию по содержанию животных в зоопарках
С 1 января 2022 года предпринимательская деятельность по содержанию животных в зоопарках, зоосадах, океанариумах допускается только при наличии лицензии.
28 сентября Россельхознадзор выдал лицензию федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Байкальский музей Иркутского научного центра», который находится в посёлке Листвянка в Иркутской области
«Байкальский музей ИНЦ» стал вторым предприятием, получившим лицензию в Иркутской области. Первым в конце августа прошёл процедуру лицензирования «Иркутский нерпинарий» (ООО «Аквариум Байкальской нерпы»).
- Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, нерпинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, - сообщили в пресс-службе управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор по заявкам организаций готов проводить проверки, результаты которых направляются в центральный аппарат федеральной службы для оперативного рассмотрения вопроса о выдаче лицензий.
Байкальский музей в Листвянке получил лицензию
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