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В Иркутске вручили кубок России по хоккею с мячом

В Иркутске вручили кубок России по хоккею с мячом
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Он достался игрокам московского «Динамо»

В Иркутске завершился финальный турнир кубка России по хоккею с мячом. В первом полуфинальном матче 30 сентября московское «Динамо» выиграло у красноярского «Енисея» со счётом 5:4. На следующий день архангельский «Водник» одолел кемеровский «Кузбасс» – 6:4.

3 октября состоялся финальный матч. В упорной борьбе москвичи вырвали победу у архангелогородцев со счётом 7:5. Право вручить медали участникам финала и почётный трофей команде-победительнице было предоставлено губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Глава региона отметил, что Ледовый дворец «Байкал» впервые принимает турнир четырёх лучших команд розыгрыша кубка страны.

Кубок страны по хоккею с мячом разыгрывается с 1937 года. Московское «Динамо» стало обладателем трофея в 22-й раз. Архангельский «Водник» в 13-й раз сыграл в финале, шесть из которых выигрывал. Иркутская «Байкал-Энергия» дважды выходила в финал турнира, и в 2015 году завоевала кубок России, обыграв хабаровский «СКА-Нефтяник» со счётом 6:2. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск хоккей с мячом Кубок России спорт

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