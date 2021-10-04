Местами пройдёт мокрый снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +7,+12, местами +1,+6.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Днём ожидается +8,+10.
Холодный понедельник ожидается в Бурятии
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