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Бурятский лама: «Карма от аборта очень тяжела»

Бурятский лама: «Карма от аборта очень тяжела»
Общество,  Фото:pixabay.com
Преждевременное прерывание беременности в буддизме сопоставимо с убийством человека, пояснил верующим лама

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) в социальной сети продолжает рассказывать доступным языком о буддизме. В этот раз он затронул непростую тему абортов.

- Преждевременное прерывание беременности, по части её кармической составляющей, в буддизме равнозначно убийству человека. Жизнь зарождается не с момента выхода из чрева матери, а с момента зачатия. Физические субстанции отца и матери, соединяясь, создают тело плода. Однако для полноценной жизни нужна ещё и душа, сознание. Если у плода нет кармической связи с чьей-нибудь душой, тогда у него не будет души, вследствие чего бывают выкидыши, мертворождённые и т.д. Когда сознание вошло в чрево к субстанциям родителей, с того момента и начинается жизнь, - объясняет лама.

Он отмечает, что, согласно верованиям, карма от аборта очень тяжела.

- Прерывание беременности создаёт карму всех детских заболеваний и всей детской смертности. Это деяние возвращается в следующих перерождениях: этот человек сам будет умерщвлён в утробе матери или погибнет от несчастного случая или от болезней в младенчестве. Даже мимолётное желание, простое размышление об аборте создаёт очень тяжёлую карму. Мотивация такого желания определяет будущее и закладывает тот или иной отпечаток на характер ещё нерождённого человека, - пишет настоятель Курумканского дацана.

Буддийская медицина и астрология девять месяцев, проведённых в животе матери, округляют в год жизни и прибавляют к текущему возрасту.

Впрочем, пояснил лама, шанс исправить карму от аборта всё же есть.

- Нужно сильное искреннее раскаяние, сожаление. Приложение усилий к сокращению числа абортов. Совершение благих поступков по отношению к детям, беременным, больным. Проведение очистительных буддийских практик, особенно по Ваджрасатве и простираниям. Участие в больших буддийских акциях по строительству, отделке, ремонту, изготовлению и т.д. Участие в больших молебнах, особенно связанных с Тремя Буддами Долголетия, Буддой Медицины и т.д. Спасение, выкуп жизней, в том числе в ритуалах «Цитар». Например, если есть возможность, выкупать живую рыбу и отпускать её обратно в водоём, - перечислил настоятель дацана.



буддизм аборты

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