В Бурятии проблемная мусорка попала под внимание прокуратуры

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Жители Гусиноозёрска давно жаловались на мусорку возле домов



Роспотребнадзор и межрайонная прокуратура подтвердили доводы о ненадлежащей организации сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) вблизи домов №№ 64-66 в девятого микрорайоне города Гусиноозёрск Селенгинского района. В августе на эту проблему общественникам пожаловались местные жители, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



Площадка не была огорожена, твёрдое покрытие отсутствует - контейнеры стоят прямо на земле, мусор вне контейнеров не убирается, обработка баков не проводится. В результате замусоривания территории площадка также представляет потенциальную угрозу для местных жителей – гниющие бытовые отходы привлекают бродячих собак.



Представители Народного фронта обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить данный сигнал, обязать чиновников и управляющую организацию привести контейнерную площадку в надлежащее состояние и привлечь виновных лиц к ответственности. Кроме того, общественники попросили по итогам проверки направить информацию в межрайонную прокуратуру.



В итоге оба ведомства сообщили, что доводы активистов ОНФ подтверждены. Проверка Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии по Бурятии в Селенгинском районе показала нарушения санитарного законодательства по обустройству мусорных площадок и загрязнение прилегающих территорий. Межрайонная прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес МБУ «Управление городского хозяйств Гусиноозёрска». Материалы проверки были направлены в территориальный отдел управления Роспотребнадзора для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.



Активист регионального отделения ОНФ в Бурятии, житель Гусиноозерска Сергей Лесников отметил, что жалобы на заваленные мусором открытые контейнерные площадки стали поступать в местные чаты мессенджеров и соцсети еще с начала лета. усиноозерцы надеялись, что так привлекут внимание властей к проблеме.



- Однако мусор и сегодня не убирается. С подобной проблемой столкнулись жители соседнего дома № 70, где также накопилось немало претензий к содержанию места сбора отходов, - сказал Лесников.





