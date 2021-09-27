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Агинский округ отметил 84-ю годовщину

Агинский округ отметил 84-ю годовщину
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Жителям округа были вручены награды и присвоены звания

В Агинском Бурятском округе прошла церемония празднования 84-й годовщины со дня образования округа. Праздничный день начался с торжественного митинга у памятной стелы «Ордена Агинского Бурятского округа». Почётными гостями праздника стали руководители администрации Агинского Бурятского округа разных лет, депутаты регионального парламента, Герой России Далай Гунгаев, почётные жители Агинского Бурятского автономного округа, Забайкальского края.

В этот памятный день знаком «За заслуги перед Агинским Бурятским округом» награждены начальник пожарно-спасательной части №3 села Дульдурга Владимир Гаврилов, заведующий педиатрическим отделением Могойтуйской районной больницы Юрий Демиденко, индивидуальный предприниматель Болот Дондоков, Дид Хамбо-лама Буддийской традиционной Сангхи России по Забайкальскому краю Андрей Дондукбаев.

За заслуги и высокое мастерство в профессиональной деятельности почётной профессиональное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления Забайкальского края» присвоено главе Агинского района Жаргалу Жапову.

За реализацию санитарно-эпидемиологических мероприятий и профилактику коронавирусной инфекции и в связи с 60-летием со дня рождения знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края» награждена начальник территориального отделения управления федеральной службы Роспотребнадзора в Агинском округе Бальжима Ракшаева.

Также почётной грамотой министерства спорта России награждён заместитель председателя комитета культуры, спорта и молодёжной политики администрации Агинского района Жаргал Дондоков.

После торжественной части руководство округа провело встречу в неформальной обстановке с почётными жителями округа. За кружкой чая они обсудили насущные дела сегодняшнего дня и перспективы развития Агинского округа, сообщает пресс-служба администрации АБО.
Агинский Бурятский округ награждение Праздники

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