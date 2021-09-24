В Бурятии отремонтировали мост через реку Бурдунка

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Старый мост был признан аварийным



В Джидинском районе Бурятии на 105 км автомобильной дороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией после капитального ремонта открыли мост через реку Бурдунка.



Старый, построенный ещё в 1987 году, был призван аварийным и закрыт для транспорта. Для временного проезда была устроена объездная дорога. Кроме того, старый мост не соответствовал современным нормативным требования по габаритам и грузоподъёмности.



Ремонт моста стартовал в феврале этого года на деньги выделенные из дорожного фонда республики. Стоимость работ составила 35,9 млн рублей. Генеральный подрядчик выполнил все работы на два месяца раньше намеченного срока.



В ходе капитального ремонта подрядчик демонтировал непригодные к ремонту конструкции моста, заменил одну и отремонтировал пять опор. Кроме этого, были выполнены работы по устройству ригелей опор, устройству шкафных стенок, монтажу плит пролётных строений, устройству защитного слоя и гидроизоляции. Пролётное строение было заасфальтировано. Также устроили водоотвод и укрепили подмостовый конус и откосы насыпи подходов земляного полотна. На мосту установили барьерное ограждение.



- Сейчас мост соответствует всем нормативным требованиям, если до капремонта его ширина составляла 12,7 метров, то сейчас – 13,9. Теперь мост стал безопасным для проезда всех видов транспорта, – отметил Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».



После выполнения всех работ подрядная организация произвела технические и биологические мероприятия по рекультивации нарушенных земель, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



