Отобранные кандидаты заключат контракт с министерством обороны
В Восточном военном округе начались плановые военные сборы с гражданами, пребывающими в мобилизационном людском резерве. Их целью является переподготовка граждан по новым военно-учётным специальностям, позволяющим им грамотно эксплуатировать современные образцы военной техники, стоящей на вооружении войск округа.
В открытии сборов принял участие временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Он отметил, что главная задача формирования мобрезерва – это создание возможности в случае необходимости оперативно доукомплектовать Вооружённые силы мотивированными и подготовленными специалистами.
На начальном этапе сборов в течение двух месяцев будет проводится отбор граждан, пребывающих в запасе, для формирования необходимого людского резерва. В настоящее время граждане, привлечённые к сборам, приступили к оформлению документов, подписанию контрактов.
Кандидаты пройдут медицинское обследование. С ними проведут беседы военные специалисты, психологи и социологи. Также к работе привлечены представители воинских частей Восточного военного округа. По итогам комплекса мероприятий комиссия вынесет заключение на пригодность кандидатов к прохождению службы в людском резерве. После признания кандидата годным он будет заключать контракт с министерством обороны Российской Федерации о зачислении его в людской резерв.
В дальнейшем с кандидатами будет проведён первый комплекс занятий по доведению основных положений общевоинских уставов ВС РФ. На практических занятиях им предстоит принять участие в работах по обслуживанию военной и специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
В ВВО начались сборы запасников в мобилизационный резерв
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