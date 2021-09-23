На «Кубке Сибири» они выиграли две бронзовые награды
Спортсмены Иркутской области завоевали две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок Сибири». Турнир проходил с 17 по 20 сентября в Новосибирске.
В соревнованиях по спортивному самбо в весовой категории до 98 килограммов третье место занял усольский спортсмен Антон Томин. На турнире он провёл пять встреч, из них в трёх поединках одержал победу над соперниками из Новосибирской области и Красноярского края. Антон тренируется под руководством Владимира Томина.
В соревнованиях по боевому самбо бронзовым призёром стал иркутский спортсмен Юрий Онхонов. Он провёл четыре поединка в весе до 58 килограммов и выиграл в трёх встречах. Юрий занимается в областной спортивной школе по самбо у тренера Дениса Ошуркова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Самбисты Иркутской области стали призёрами всероссийских соревнований
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