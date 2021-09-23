Их размер стал больше в два раза
В Иркутске увеличили максимальную площадь предоставляемого земельного участка многодетным семьям с 0,1 до 0,2 гектара. Изменения в областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» большинством голосов приняли депутаты законодательного собрания региона на 46-й сессии 22 сентября.
–У нас появилась возможность поэтапно снимать проблематику, которая присуща Иркутску при межевании земельных участков. Областной центр ограничен в свободных землях. Изменение в закон, которое сегодня принято, направлено на то, чтобы использовать земли рационально, в соответствии с законодательством Российской Федерации и, естественно, оказать содействие многодетным семьям в улучшении условий жизни, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
По информации комитета по управлению муниципальным имуществом города, в Иркутске уже подготовлены проекты межевания ряда территорий, которые с учётом новых нормативов позволят сформировать более 30 участков. Они будут соответствовать всем предъявляемым земельным законодательством требованиям, их предоставят многодетным семьям в ближайшее время. В соответствии с ранее действующими нормами, в 2019 году многодетным семьям было предоставлено четыре земельных участка, в 2020-м – десять, в текущем – пять участков.
Напомним, в Иркутске более 4,7 тысяч льготников, имеющих право на предоставление бесплатных земельных участков. Из них более четырёх с половиной тысяч – многодетные семьи. В соответствии с указом Губернатора региона, те, кто стоят на очереди более трёх лет, могут получить социальную выплату. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Многодетным семьям Иркутска увеличили предоставляемые участки
Общество, Фото:
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