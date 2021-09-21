Уроженке Усть-Ордынского округа исполнилось 100 лет

В Ангарске поздравили с юбилеем труженицу тыла
Сегодня, 21 сентября, в Ангарске поздравления со знаменательной датой – столетием принимала труженица тыла Устинья Тимофеевна Балушкина, а также её дочери и внучка. Ей пожелали здоровья и бодрости духа.
Устинья Тимофеевна родилась 21 сентября 1921 года в селе Нижнее Середкино Боханского района Усть-Ордынского Бурятского округа. Она стала девятым ребёнком в многодетной семье. Свою трудовую деятельность начала в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны была комбайнёром. Не только работала на сложной технике, но и сама занималась ремонтом. До пенсии, на которую вышла в 1977 году, так и трудилась в колхозе и совхозе.
В 1947 году сыграли свадьбу с участником войны Иннокентием Петровичем Балушкиным. Им суждено было быть вместе 30 лет. Воспитали четырёх дочерей. Кроме этого, у Устиньи Тимофеевны пять внучек, внук и девять правнуков.
Сейчас она живёт с третьей дочерью – Варварой Иннокентьевной. Они вместе переехали в Ангарск из села в 1985 году. Но в родном Середкино Устинья Тимофеевна всегда желанный гость. Вот и сейчас, по словам дочери, рвётся отмечать там юбилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
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