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В Улан-Удэ росгвардейцы задержали папу-должника

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали папу-должника
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчина задолжал свыше 600 тысяч рублей

На маршруте патрулирования на улице Тобольская в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину. Его остановили, чтобы проверить документы и установить личность. Так стало известно, что мужчина находится в розыске.

По данным службы судебных приставов, 30-летний мужчина в течение длительного времени уклонялся от уплаты алиментов и скрывался.

- Задержанный улан-удэнец был передан судебным приставам-исполнителям для привлечения к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. На сегодняшний день алиментный долг составляет свыше 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия алименты

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