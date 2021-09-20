В Улан-Удэ росгвардейцы задержали папу-должника

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчина задолжал свыше 600 тысяч рублей



На маршруте патрулирования на улице Тобольская в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину. Его остановили, чтобы проверить документы и установить личность. Так стало известно, что мужчина находится в розыске.



По данным службы судебных приставов, 30-летний мужчина в течение длительного времени уклонялся от уплаты алиментов и скрывался.



- Задержанный улан-удэнец был передан судебным приставам-исполнителям для привлечения к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. На сегодняшний день алиментный долг составляет свыше 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

