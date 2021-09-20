Мужчина задолжал свыше 600 тысяч рублей
На маршруте патрулирования на улице Тобольская в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину. Его остановили, чтобы проверить документы и установить личность. Так стало известно, что мужчина находится в розыске.
По данным службы судебных приставов, 30-летний мужчина в течение длительного времени уклонялся от уплаты алиментов и скрывался.
- Задержанный улан-удэнец был передан судебным приставам-исполнителям для привлечения к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. На сегодняшний день алиментный долг составляет свыше 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали папу-должника
Общество, Фото:
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