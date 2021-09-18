В Бурятии стоит «бабье лето»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +24



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня на большей части республики без осадков. Днём теплая погода, по юго-западу и югу возможны грозы с кратковременным дождём. Утром местами туман.



Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +12,+17.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 3-8, днём 6-11 м/с. Температура днём +20,+22.

