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В Бурятии стоит «бабье лето»

В Бурятии стоит «бабье лето»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +24

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня на большей части республики без осадков. Днём теплая погода, по юго-западу и югу возможны грозы с кратковременным дождём. Утром местами туман.

Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +12,+17.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 3-8, днём 6-11 м/с. Температура днём +20,+22.
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