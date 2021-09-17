В Улан-Удэ отслужили молебен за здравие пожарных

Молебен прошёл в честь иконы «Неопалимая Купина»
Сегодня в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ состоялся традиционный благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Эта икона считается хранительницей жилища от пожаров и покровительницей пожарных и спасателей.
В богослужении приняли участие сотрудники Главного управления МЧС по Бурятии и сотрудники пожарно-спасательных подразделений.
По окончании службы Иерей Константин поздравил сотрудников чрезвычайного ведомства с праздником. Он пожелал им спокойных дежурств.
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