В Улан-Удэ отслужили молебен за здравие пожарных









Сегодня в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ состоялся традиционный благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Эта икона считается хранительницей жилища от пожаров и покровительницей пожарных и спасателей.В богослужении приняли участие сотрудники Главного управления МЧС по Бурятии и сотрудники пожарно-спасательных подразделений.По окончании службы Иерей Константин поздравил сотрудников чрезвычайного ведомства с праздником. Он пожелал им спокойных дежурств.