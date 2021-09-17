 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

В Улан-Удэ откроется выставка «Городские мотивы»

В Улан-Удэ откроется выставка «Городские мотивы»
Общество,  Фото:пресс-служба музея истории г. Улан-Удэ
Она посвящена юбилею города

20 сентября в столице Бурятии открывается выставка «Городские мотивы», посвящённая 355-летию Улан-Удэ. В экспозиции в музее истории города будут представлены творческие работы обучающихся детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева.

- В работах детей прослеживается особый улан-удэнский дух, шарм. Акварельные, гуашевые композиции обязательно тронут сердца неравнодушных к своему любимому городу и детскому творчеству. Любимые места в городе: пешеходная улица, площадь Советов, театральная площадь, загородные пейзажи – узнаваемы. В работах переданы личное отношение к интересным моментам жизни города, запечатлены яркие цвета и краски лета на улицах города, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Выставка открывается 20 сентября в 16:00 часов.

Возрастное ограничение 0+
выставка Улан-Удэ художественная школа школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье назвали «Студентов года»
В Забайкалье назвали «Студентов года»
Общество, 17.09.2021
Лучшими стали 8 студентов и 3 студобъединения
В Улан-Удэ чемпиону и призёру Паралимпиады вручили сертификаты на квартиры
В Улан-Удэ чемпиону и призёру Паралимпиады вручили сертификаты на квартиры
Общество, 17.09.2021
В честь Михаила Асташова и Баира Шигаева провели мотопробег, а затем героев Паралимпиады чествовали на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Заповедники в Монголии и Туве объединены в резерват ЮНЕСКО
Заповедники в Монголии и Туве объединены в резерват ЮНЕСКО
Общество, 17.09.2021
Убсунурская котловина включена во всемирную сеть трансграничных резерватов
В Улан-Удэ открылась выставка репродукций Рериха
В Улан-Удэ открылась выставка репродукций Рериха
Общество, 17.09.2021
Она посвящена юбилею дипломатических отношений между Россией и Монголией
В районе Забайкалья родилось три двойни подряд
В районе Забайкалья родилось три двойни подряд
Общество, 17.09.2021
Малышей назвали Вадим и Артём, Иван и Варвара, Ярослава и Кира
Медицинский поезд продолжит вакцинацию в Иркутской области
Медицинский поезд продолжит вакцинацию в Иркутской области
Общество, 17.09.2021
Прививки от COVID-19 будут ставиться двухкомпонентным и однокомпонентным препаратами
В Улан-Удэ прошёл фестиваль чаепития
В Улан-Удэ прошёл фестиваль чаепития
Общество, 17.09.2021
В нём приняли участие представители разных национальностей
В Забайкалье наградили сотрудников Роспотребнадзора
В Забайкалье наградили сотрудников Роспотребнадзора
Общество, 17.09.2021
Церемонию награждения провёл полпред президента Юрий Трутнев
Иркутские ориентировщики завоевали медали на первенстве мира
Иркутские ориентировщики завоевали медали на первенстве мира
Общество, 17.09.2021
Соревнования по спортивному ориентированию проводились среди школьников
Чите помогут в проектах по строительству жилья
Чите помогут в проектах по строительству жилья
Общество, 17.09.2021
Полпред президента пообещал выделить финансирование для Забайкалья
В Забайкалье антиковидные ограничения оставили без изменений
В Забайкалье антиковидные ограничения оставили без изменений
Общество, 17.09.2021
Предложения о поэтапном снятии ограничений не поддержал Роспотребнадзор
Пострадавшим от паводка в Забайкалье выделили более 4,2 млрд рублей
Пострадавшим от паводка в Забайкалье выделили более 4,2 млрд рублей
Общество, 17.09.2021
Средства пойдут на строительство жилья и ремонт, а также на соцподдержку жителей
Мэр Улан-Удэ вручил сертификаты победителю Паралимпийских игр и его тренеру
Мэр Улан-Удэ вручил сертификаты победителю Паралимпийских игр и его тренеру
Общество, 17.09.2021
На площади Советов торжественно встретили героев Паралимипиады в Токио
В Бурятии к 15 часам проголосовали около 10% избирателей
В Бурятии к 15 часам проголосовали около 10% избирателей
Общество, 17.09.2021
В республике работает 813 избирательных участков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^