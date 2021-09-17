Она посвящена юбилею города
20 сентября в столице Бурятии открывается выставка «Городские мотивы», посвящённая 355-летию Улан-Удэ. В экспозиции в музее истории города будут представлены творческие работы обучающихся детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева.
- В работах детей прослеживается особый улан-удэнский дух, шарм. Акварельные, гуашевые композиции обязательно тронут сердца неравнодушных к своему любимому городу и детскому творчеству. Любимые места в городе: пешеходная улица, площадь Советов, театральная площадь, загородные пейзажи – узнаваемы. В работах переданы личное отношение к интересным моментам жизни города, запечатлены яркие цвета и краски лета на улицах города, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Выставка открывается 20 сентября в 16:00 часов.
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В Улан-Удэ откроется выставка «Городские мотивы»
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