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Пострадавшим от паводка в Забайкалье выделили более 4,2 млрд рублей

Пострадавшим от паводка в Забайкалье выделили более 4,2 млрд рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Средства пойдут на строительство жилья и ремонт, а также на соцподдержку жителей

Правительство России выделит пострадавшим от паводка жителям Забайкальского края матпомощь. Регион получит более 4,3 миллиарда рублей.

- Природные катаклизмы нанесли серьёзный ущерб многим территориям. Сотни семей остались буквально без крыши над головой. Прошу держать эту работу под пристальным контролем. Важно, чтобы никто из пострадавших не остался со своей бедой один на один и каждый получил необходимую помощь, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства пойдут на строительство нового жилья и капитальный ремонт повреждённых домов, а также на социальную поддержку местных жителей. Ранее необходимые средства получила Амурская область.

Напомним, в зону подтоплений в Забайкальском крае попали 48 населённых пунктов с населением более 15 тысяч человек в 17 районах края. В результате паводка пострадали 2664 домов, 2728 приусадебных участков, 555 километров автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 127 объекта социальной инфраструктуры, 25 дамб, 22 объекта берегоукрепления, 14 водоотводов.

Как доложил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, на выплаты пострадавшему населению из резервного фонда краевого правительства выделено 456 миллионов рублей. МЧС России внесло в правительство России четыре проекта распоряжения на сумму 280,8 миллиона рублей, все распоряжения приняты. Из федерального бюджета краю возмещён первый транш в сумме 89,5 миллиона рублей, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
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