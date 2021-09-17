В Забайкалье наградили сотрудников Роспотребнадзора

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Церемонию награждения провёл полпред президента Юрий Трутнев



Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки встретился с сотрудниками учреждений и организаций Роспотребнадзора в Забайкальском крае и вручил им благодарственные письма.



Вице-премьер поблагодарил их за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



- Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается в России, на Дальнем Востоке, в Забайкальском крае. Вы, работники Роспотребнадзора, находитесь на переднем рубеже с самых первых дней, защищаете жизнь и здоровье людей. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия вашим семьям, поблагодарить за проявленные самоотверженность и профессионализм при исполнении профессионального долга, – отметил Юрий Трутнев.



Благодарственными письмами полномочного представителя президента РФ в ДФО «За большой вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей» отмечены руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа; начальник отдела государственной службы и кадров управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Людмила Михалева; главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» Александр Туранов. Об сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

