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В Забайкалье наградили сотрудников Роспотребнадзора

В Забайкалье наградили сотрудников Роспотребнадзора
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Церемонию награждения провёл полпред президента Юрий Трутнев

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки встретился с сотрудниками учреждений и организаций Роспотребнадзора в Забайкальском крае и вручил им благодарственные письма.

Вице-премьер поблагодарил их за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

- Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается в России, на Дальнем Востоке, в Забайкальском крае. Вы, работники Роспотребнадзора, находитесь на переднем рубеже с самых первых дней, защищаете жизнь и здоровье людей. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия вашим семьям, поблагодарить за проявленные самоотверженность и профессионализм при исполнении профессионального долга, – отметил Юрий Трутнев.

Благодарственными письмами полномочного представителя президента РФ в ДФО «За большой вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей» отмечены руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа; начальник отдела государственной службы и кадров управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Людмила Михалева; главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» Александр Туранов. Об сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Забайкальский край награждение Роспотребнадзор ДФО

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