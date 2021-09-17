Победители получат премии в размере 45000 рублей
Конкурс «Лучший молодой учёный Бурятии – 2021» объявил о приёме с 15 сентября заявок на участие.
- Конкурс проводится в целях поощрения творческой активности молодых учёных, развития кадрового научного потенциала и создания условий для использования достижений науки в решении актуальных социально-экономических проблем региона, - рассказала Баирма Гыргенова, начальник отдела науки и высшей школы министерства образования и науки РБ.
Победители будут определяться в номинациях: социо-гуманитарные науки, естественные науки, технические науки, просвещение (популяризация науки). Победителям в каждой номинации будет присвоено звание лауреата конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии – 2021». Также они будут награждены дипломами, премией в размере 45000 рублей и памятными призами. Конкурсанты, занявшие II и III места в каждом из направлений, награждаются дипломами призёров конкурса и памятными призами. Участники конкурса награждаются сертификатами участников.
Принять участие в конкурсе могут:
- исследователи, аспиранты или преподаватели образовательных организаций без учёной степени в возрасте до 30 лет;
- сотрудники образовательной или научной организации, имеющие учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень доктора наук в возрасте до 40 лет.
Подача заявок проводится по 30 сентября. Объявление результатов конкурса состоится 5 октября, сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.
В Бурятии определят лучших молодых учёных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 17.09.2021
Победители получат премии в размере 45000 рублей
Общество, 17.09.2021
В столице осадков не ожидается
Женщинам вручат «Патриаршие знаки материнства» II степени
Также в регионе установили светящиеся кольца-качели
Эстафету принял Кабанский район
Аграриев приглашают представить свою продукцию на «Золотой осени Забайкалья»
Оценивались произведения народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества
Арт-объект теперь выполнен в более традиционном стиле
Сельских пенсионеров доставили в медучреждение для осмотра
В полевом выходе войск РХБ защиты приняло участие более 300 человек
Лауреаты получат денежные призы
Долгожитель проживает в городе Могоча
Мероприятие проводилось в рамках международного фестиваля старообрядцев «Раздайся, корогод!»
Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов
Конкурс проводился в рамках фестиваля «Раздайся, корогод!»