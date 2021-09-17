В Бурятии определят лучших молодых учёных

Победители получат премии в размере 45000 рублей



Конкурс «Лучший молодой учёный Бурятии – 2021» объявил о приёме с 15 сентября заявок на участие.



- Конкурс проводится в целях поощрения творческой активности молодых учёных, развития кадрового научного потенциала и создания условий для использования достижений науки в решении актуальных социально-экономических проблем региона, - рассказала Баирма Гыргенова, начальник отдела науки и высшей школы министерства образования и науки РБ.



Победители будут определяться в номинациях: социо-гуманитарные науки, естественные науки, технические науки, просвещение (популяризация науки). Победителям в каждой номинации будет присвоено звание лауреата конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии – 2021». Также они будут награждены дипломами, премией в размере 45000 рублей и памятными призами. Конкурсанты, занявшие II и III места в каждом из направлений, награждаются дипломами призёров конкурса и памятными призами. Участники конкурса награждаются сертификатами участников.



Принять участие в конкурсе могут:

- исследователи, аспиранты или преподаватели образовательных организаций без учёной степени в возрасте до 30 лет;

- сотрудники образовательной или научной организации, имеющие учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень доктора наук в возрасте до 40 лет.



Подача заявок проводится по 30 сентября. Объявление результатов конкурса состоится 5 октября, сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.

