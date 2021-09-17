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В Бурятии определят лучших молодых учёных

В Бурятии определят лучших молодых учёных
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат премии в размере 45000 рублей

Конкурс «Лучший молодой учёный Бурятии – 2021» объявил о приёме с 15 сентября заявок на участие.

- Конкурс проводится в целях поощрения творческой активности молодых учёных, развития кадрового научного потенциала и создания условий для использования достижений науки в решении актуальных социально-экономических проблем региона, - рассказала Баирма Гыргенова, начальник отдела науки и высшей школы министерства образования и науки РБ.

Победители будут определяться в номинациях: социо-гуманитарные науки, естественные науки, технические науки, просвещение (популяризация науки). Победителям в каждой номинации будет присвоено звание лауреата конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии – 2021». Также они будут награждены дипломами, премией в размере 45000 рублей и памятными призами. Конкурсанты, занявшие II и III места в каждом из направлений, награждаются дипломами призёров конкурса и памятными призами. Участники конкурса награждаются сертификатами участников.

Принять участие в конкурсе могут:
- исследователи, аспиранты или преподаватели образовательных организаций без учёной степени в возрасте до 30 лет;
- сотрудники образовательной или научной организации, имеющие учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень доктора наук в возрасте до 40 лет.

Подача заявок проводится по 30 сентября. Объявление результатов конкурса состоится 5 октября, сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.
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