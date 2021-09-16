Единовременные выплаты составят от 10 до 100 тысяч рублей
52,2 млн рублей будет выделено из резервного фонда Бурятии администрации Улан-Удэ на ликвидацию ЧС, вызванной паводковой ситуацией из-за подъёма реки Селенга. Соответствующее решение приняла в четверг, 16 сентября, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии.
В ходе работ по ликвидации последствий паводков в левобережной части города планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей 244 гражданам, по 50 тысяч рублей в связи с частичной утратой имущества – 43 жителям, по 100 тысяч рублей в связи с полной утратой имущества – 9 жителям Левобережья.
Также 1,1 млн рублей будет направлено на проведение работ по ремонту цокольного этажа средней общеобразовательной школы №44. Продолжатся восстановление береговой полосы протоки Степная и реки Селенга по улице Ольхонская, работы по устройству насыпи в пройме Селенги и протоки Степная для защиты частных домов от подтопления. Будет проведена санитарная очистка и обеззараживания территории после паводка.
- Работа администраций городских районов в части оценки ущерба и определения размера выплат продолжается. Оставить заявку на обследование можно по номерам: ЕДДС – 051, 21-36-65; администрации Советского района по тел.: 22-75-88; администрации Октябрьского района по тел.: 41-55-33, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Жители левобережья Улан-Удэ получат компенсации из резервного фонда Бурятии
Общество, Фото:
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