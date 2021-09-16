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В Улан-Удэ стартовала осенняя кампания по озеленению

В Улан-Удэ стартовала осенняя кампания по озеленению
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Всего на улицах города должны посадить семь тысяч саженцев деревьев и кустарников

Сегодня, 16 сентября, официальный старт осенним посадкам дал заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Он высадил кусты акации в живой изгороди на улице Шумяцкого. Здесь на придорожном участке, где ранее был пустырь, на котором водители парковали свои машины, высадили 600 акаций. Также тут будут установлены ограничительные столбики, чтобы создать хорошую зелёную зону.

– В этом году мы должны посадить 26 тысяч саженцев с учётом весенних посадок. Наша цель не только посадить, но и ухаживать, поливать, чтобы всё прижилось. Весной мы сделали мониторинг всех ранее проведённых посадок, приживаемость составила 82%, что является нормальным показателем. Сейчас уже планируем посадки на следующую весну, – сказал Сергей Гашев.

В Октябрьском районе будет высажено 2335 саженцев, в Советском районе – 2365 саженцев, в Железнодорожном – 2300. Городские улицы украсят саженцы яблони, сирени, калины, клена, березы, вяза, груши, смородины, акации.

- Напомним, по муниципальной программе «Зелёный город», стартовавшей по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, за последние три года в столице Бурятии высажено почти 80 тысяч саженцев, приживаемость составила свыше 80%. Сейчас упор сделан на создание живых изгородей и аллей вдоль городских магистралей и центральных улиц, - сообщают в мэрии Улан-Удэ.

По программе «Зеленый город» к 2024 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет свыше 5 кв. м на одного улан-удэнца. 
озеленение

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